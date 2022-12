Avansari in grad la IPJ Alba, de Ziua Nationala a Romaniei: 43 de politisti avansati in gradul urmator

Politistii din Alba, au fost avansati in grad inaintea indeplinirii stagiului minim.Avansarile au avut loc cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, iar 43 de politisti din cadrul IPJ Alba, si-au primit noile grade.Azi, 5 decembrie 2022, in cadrul unei sedinte festive care a avut loc la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au fost prezentati 43 de politisti care au fost inaintati in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim, cu prilejul Zilei Nationale a ... citeste toata stirea