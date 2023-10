Avarie la reteaua de apa in Alba Iulia. Furnizarea apei va fi intrerupta pe mai multe strazi.SC APA CTTA SA ALBA - Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca in data de 31.10.2023, furnizarea apei va fi intrerupta in municipiul Alba Iulia pe str. Bulevardul Ferdinand I, de la intersectia cu Piata Ion I.C Bratianu, pana la statia de alimentare Rompetrol.Alimentarea cu apa va fi intrerupta si pe strazile adiacente.Cauza este o avarie la conducta de apa potabila provocata de catre un ... citeste toata stirea