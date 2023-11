In mai multe localitati aflate langa Alba Iulia s-a intrerupt furnizarea apei, din cauza unei avarii, duminica.Potrivit Apa CTTA SA Alba, avaria s-a produs la Drambar."Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca in data de 12.11.2023, s a produs o avarie a rezervorului de apa potabila din Drambar.Din aceasta cauza, se opreste furnizarea de apa potabila in localitatile: Drambar, Seusa si Ciugud, pana la remedierea acesteia", a comunicat operatorul de apa.La reluarea furnizarii cu apa ... citeste toata stirea