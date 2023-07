Mai multe zone din Alba Iulia au ramas luni, 31 iulie, fara curent electric, in jurul orei 11.30.Este vorba despre partea centrala a orasului institutii si zona de case din orasul de jos. De asemenea mai sunt semnalate probleme in zona Ampoi."Avem o avarie pe reteaua de medie tensiune. Sunt afectate partial zonele orasul vechi (de jos) si Ampoi. Echipele DEER sub coordonarea dispeceratului efectueaza manevrele de identificare a locurilor defectelor, urmand a se interveni pentru remedierea ... citeste toata stirea