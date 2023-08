O avarie majora la reteaua de apa din Alba Iulia a fost produsa miercuri, 9 august, in jurul orei 10.00. Este vorba despre o avarie produsa de catre un constructor care lucreaza in zona Dedeman din oras.Reprezentatii APA CTTA Alba Iulia anunta ca este vorba despre o avarie majora, iar apa ar putea fi inchisa pentru mai bine de jumatate de zi."Din cauza unei avarii provocata de un constructor, in ziua de 09.08.2023, in zona Dedeman, S.C. APA CTTA. S.A. - Sucursala Alba Iulia anunta ... citeste toata stirea