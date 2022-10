Avarie pe lacul Taul Mare: locuitorii din Rosia Montana, evacuati preventiv.

Autoritatile din judetul Alba au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mesaje Ro-Alert prin care solicita populatiei din avalul barajului Lacului Piscicol Taul Mare sa paraseasca zona, dupa ce s-a constatat o avarie la golirea de fund a barajului.Pentru protectia populatiei aflata in proximitatea barajului, in cadrul sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a fost dispusa masura evacuarii preventive a localnicilor din avalul Lacului de acumulare Piscicola Taul Mare. Relocarea ... citeste toata stirea