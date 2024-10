Aventura pe drum : Sofer cu permisul suspendat, capturat de politie pe DJ 107

La data de 28 octombrie 2024, in jurul orei 23:10, politistii Sectiei 6 de Politie Rurala Jidvei au efectuat un control pe DJ 107, in localitatea Jidvei, unde au oprit un autoturism condus de un barbat in varsta de 33 de ani, din Lopadea Noua, judetul Alba.Verificarile efectuate de politisti au relevat ca barbatul are dreptul de conducere ... citește toată știrea