Aventura periculoasa pentru un tanar de 25 de ani, recuperat de salvamontisti de pe o stanca din Apuseni FOTO VIDEO

Un tanar in varsta de 15 de ani din Odorheiu Secuiesc, student la Cluj-Napoca, a fost recuperat de salvamontisti din Alba dupa ce a intrat intr-o zona periculoasa, pe o stanca din Muntii Apuseni. "Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Alba a primit, sambata, un apel prin care era solicitata interventia salvatorilor montani pentru a salva o persoana blocata pe o stanca in zona Vanatarile Ponorului, din com. Salciua. Apelantul vorbea foarte greu limba romana. La scurt timp dupa acest apel, ... citeste toata stirea