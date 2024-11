Avertizare de iarna in judetul Alba : Jandarmii montani sunt pregatiti sa asigure siguranta turistilor pe traseele acoperite de zapada

In cursul ultimelor ore a nins semnificativ la nivelul judetului Alba. Zona montana a judetului este acoperita de un strat consistent de zapada care face ca deplasarea in aceste zone sa se faca in conditii de iarna.Jandarmii de la posturile montane sunt la datorie si le recomanda iubitorilor de drumetii sa manifeste prudenta, sa se informeze cu privire la prognoza meteo si la starea traseului inainte de a porni la drum si sa nu se abata de la traseele marcate.In urma avertizarilor ... citește toată știrea