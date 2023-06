Avertizare meteo cod portocaliu si cod galben in aproape toata tara, emisa duminica 11 iulie de ANM. Sunt anuntate dede ploi torentiale, furtuni si descarcari electrice.Prima avertizare meteo ANM cuprinde doua alerte de cod portocaliu si cod galben. Alerta de cod portocaliu este valabila in 11 iunie 2023, in intervalul orar 12.00-21.00. Meteorologii au emis in total 4 avertizari pentru diferite zone si intervale de timp, pana in data de 13 iunie.Cod portocaliu, duminica pana la ora 21, ... citeste toata stirea