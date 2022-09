Avertizari Cod Rosu, Cod Portocaliu si Cod Galben de ploi abundente si furtuni in toata tara, pana sambata dimineata

Meteorologii au emis vineri dimineata avertizari Cod Rosu, Cod Portocaliu si Cod Galben ploi abundente si furtuni, valabile in toata tara, pana sambata dimineata.Potrivit ANM, judetul Alba este sub avertizare Cod Portocaliu de vineri, 2 septembrie, ora 12:00 pana sambata, 3 septembrie, ora 10:00.Cod Galben de ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuataInterval de valabilitate: 2 septembrie, ora 12:00 - 3 septembrie, ora 10:00In intervalul mentionat, in vestul, ... citeste toata stirea