Avion al Armatei ucrainene, interceptat de avioane romanesti. Avionul escortat la Bacau. Armata rusa se afla in apropierea capitalei Kiev

Un avion apartinand Armatei ucrainene, a fost interceptat joi dimineata, de catre avioanele F - 16 ale Armatei Romane, aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana sub comanda NATO.Aeronava respectiva, un Suhoi 27 apartinand Fortelor Aeriene Ucrainene, a fost escortata pentru aterizare imediata pe Baza 95 Aeriana Bacau.Dupa aterizare, pilotul militar ucrainean s-a pus la dispozitia autoritatilor romane, urmand a fi luate masurile legale care se impun in aceste situatii, transmite MApN care ... citeste toata stirea