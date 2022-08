Bacalaureat 2022, a doua sesiune: ASTAZI, proba la Romana. Ce trebuie sa stie candidatii. Calendar

Bacalaureat 2022, a doua sesiune: a inceput a doua sesiune de examen, cu proba scrisa la Limba si literatura Romana. Primele rezultate vor fi cunoscute in 31 august.BACALAUREAT 2022 - reguli la examenSe interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea. Candidatii au obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop. ... citeste toata stirea