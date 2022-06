BACALAUREAT 2022: Luni incep primele probe la BAC. Modele de subiecte. REGULI pentru elevii inscrisi la examen

Elevii de clasele a XII-a si a XIII-a vor sustine probele de competente lingvistice in perioada 6-8 iunie, potrivit calendarului oficial.Examenul de Bacalaureat 2022 incepe luni, 6 iunie, cu proba A (evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana), care se desfasoara pana miercuri.Peste 2.200 de candidati din Alba sunt inscrisi la examenul de Bacalaureat 2022. Prima proba, cea orala la Romana incepe luni, 6 iunie. In judet sunt sapte centre de examen.La aceasta ... citeste toata stirea