Bacalaureat 2023: Luni, 12 iunie, este programata prima proba in cadrul examenului de Bacalaureat, in sesiunea de vara. In contextul in care, deocamdata, greva profesorilor continua, au fost luate in calcul mai multe variante privind desfasurarea examenului.Potrivit calendarului de examen, in perioada 12-21 iunie sunt programate probele de competente - romana, limba straina si digitale. Probele scrise vor fi in 26-29 iunie.Ministerul Educatiei a prelungit deja perioada de inscriere la ... citeste toata stirea