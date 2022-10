Balul Bobocilor la Liceul de Arte din Alba Iulia: Voteaza-ti favoritii pentru titlul de MISS si MISTER POPULARITATE Alba24.ro

Bobocii Liceului de Arte "Regina Maria" din Alba Iulia intra in febra anilor '80. Sapte perechi de elevi din clasa a IX-a vor concura pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor, pentru titul de Miss si Mister Boboc, 2022.De asemenea, ziarul alba24.ro, pune in lupta titul de Miss si Mister Alba24.ro, un premiu pentru cei mai populari boboci din 2022, in urma voturilor online.Tot ce trebuie sa faceti este sa votati, in sondajul de mai jos, boboaca si bobocul preferat.Ultimele articole pe ... citeste toata stirea