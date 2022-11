Bani in avans pentru elevii care fac naveta la scoala, fara documente pentru decontare. Prevederi dintr-un ordin de ministru

Elevii care fac naveta zilnic vor putea obtine banii de transport, in avans, fara documente justificative. Un proiect de ordin de ministru cuprinde aceasta prevedere.Este vorba despre banii de transport pentru elevii care au domiciliul in alta localitate decat cea in care este scoala. Acestia vor fi acordati lunar intre 25-28 ale lunii, pentru luna urmatoare, pe baza unor cereri depuse lunar, pana in data de 10 a lunii. Nu va mai fi nevoie de documente justificative, cum ar fi bilete sau ... citeste toata stirea