Bani in plus pentru beneficiarii de ajutor social care se angajeaza. Ministerul Muncii a publicat proiectul care modifica legea

Cei care primesc ajutor social vor putea sa beneficieze de acesta inca sase luni dupa ce se angajeaza, a stabilit Guvernul, in toamna anului trecut. Cu toate acestea, desi Legea venitului minim garantat a fost modificata prin OUG 101/2021, transpunerea modificarii in normele de aplicare ale legii nu s-a realizat pana in prezent.Astfel, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a pus in dezbatere publica joi, 14 aprilie, un proiect de hotarare pentru corelarea acestor schimbari, ... citeste toata stirea