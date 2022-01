Barbat arestat preventiv pentru viol asupra unei minore. Faptele au avut loc intr-un sat din Alba

Un barbat din Alba a fost arestat preventiv in baza mandatului emis de un judecator de la Judecatoria Alba Iulia. Este acuzat de savarsirea infractiunii de viol asupra unei minore de 12 ani. Barbatul (L. Maier Cosmin) a fost retinut miercuri, iar joi, 20 ianuarie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in perioada august 2021-15 ianuarie 2022 inculpatul a profitat de persoana vatamata in varsta de 12 ani si a fortat-o sa intretina un ... citeste toata stirea