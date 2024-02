Barbat de 33 de ani din Zlatna arestat preventiv pentru viol

La data de 9 februarie 2024, Politia Orasului Zlatna a fost sesizata de catre o tanara de 19 ani, cu privire la faptul ca un barbat din Zlatna ar fi violat-o.In urma cercetarilor efectuate de politisti, a rezultat ca, in noaptea de 05/06 februarie 2024, in timp ce se aflau in incinta unei locuinte din Zlatna, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat de 33 de ani, ar fi constrans-o pe tanara sa intretina, cu el, raporturi sexuale.Fata de ... citește toată știrea