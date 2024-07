Barbat de 35 de ani, prins baut la volan, pe o strada din Aiud. Ce alcoolemie avea. Politistii i-au deschis dosar penal

Un barbat de 35 de ani din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Politistii l-au oprit pentru control in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Cuza Voda din municipiu.Potribit IPJ Alba, la data de 7 iulie 2024, in jurul orei 00.40, politistii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 35 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cuza Voda, din municipiul Aiud, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, ... citește toată știrea