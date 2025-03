Barbat de 41 ani prins fara permis si baut la volan, un sofer din Borod a refuzat testele biologice

Depistat de politisti in trafic, in timp ce conducea sub influenta alcoolului si fara permis, a refuzat recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.La data 13 martie a.c., la ora 00.20, pe drumul comunal 162, intre localitatile Borod si Serani, judetul Bihor, politistii Sectiei nr.1 de Politie Rurala Borod au depistat in trafic un barbat, de 41 de ani, din comuna Borod, in timp ce conducea un autoturism, fara ... citește toată știrea