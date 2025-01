Barbat de 41 de ani din localitatea Intregalde, retinut pentru agresarea concubinei si a fiicei acesteia

La data de 15 ianuarie 2025, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 41 de ani, din localitatea Intregalde.Din verificarile politistilor, a reiesit ca, in seara zilei de 15 ianuarie 2025, o femeie de 50 de ani, din localitatea Intregalde, si fiica ei, in varsta de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce se aflau la domiciliul celei din urma, ar fi fost agresate fizic de catre concubinul ... citește toată știrea