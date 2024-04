Barbat de 53 de ani omorat in bataie in judetul Alba.Politia face in continuare cercetari

La data de 10 aprilie 2024, in jurul orei 06.50, politistii din Blaj au fost sesizati, printr-un apel la 112 cu privire la faptul ca un barbat de 53 de ani, din localitatea Sancel, judetul Alba ar fi fost victima unei infractiuni savarsite cu violenta. Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca barbatul era decedat in locuinta sa, pe cadavru fiind identificate urme de violenta.Din primele cercetari, a rezultat ca, in seara zilei de 9 aprilie 2024, in jurul orei 23.00, pe ... citește toată știrea