Barbat de 57 de ani, din Metes, nu a adaptat viteza de deplasare rezultand coliziune cu un alt autoturism

In dimineata zilei de 19 ianuarie 2025, un barbat de 57 de ani, din localitatea Metes, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, la kilometrul 93+400 de metri, nu ar fi adaptat viteza de deplasare pe un sector de drum in curba, intrand in coliziune cuun autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din orasul Zlatna.In urma evenimentului rutier, conducatorul auto, ... citește toată știrea