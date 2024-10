Barbat de 71 de ani, prins baut la volan in Alba Iulia dupa un apel la 112 : Alcoolemie socanta!

Un incident socant a avut loc in Alba Iulia pe data de 16 octombrie 2024, cand un barbat de 71 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins conducand sub influenta alcoolului. Alerta a fost data de un apel la 112, in jurul orei 18:15, care semnala ca barbatul se pregatea sa conduca pe strada Vanatorilor. Politistii au intervenit rapid, iar testul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat.Barbatul a fost ... citește toată știrea