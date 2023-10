Un barbat in varsta de 53 de ani din Abrud, este cercetat de politisti pentru infractiunea de furt.Barbatul este invinuit ca, a sustras suma de 2.000 lei, de un varstnic din Abrud, in timp ce batranul se afla pe o strada din oras.La data de 2 octombrie 2023, in jurul orei 15.30, un varstnic de 87 de ani, din Abrud, a sesizat Politia Orasului Abrud cu privire la faptul ca i-a fost sustrasa suma de 2.000 de lei, in timp ce se ... citeste toata stirea