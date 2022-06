Barbat din Abrud cu dosar penal. A condus beat si fara permis un ATV

Un barbat din orasul Abrud, se va alege cu dosar penal. A fost prins de politisti, in timp ce conducea un ATV pe o strada din localitate, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere.La data de 29 iunie 2022, in jurul orei 20,00, politistii rutieri din Abrud, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie Bucium pe strada Calea Bradului din Abrud, au oprit, pentru control, un ATV condus de un barbat de 44 de ani, din Abrud.In urma ... citeste toata stirea