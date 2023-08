Un barbat in varsta de 30 de ani din orasul Abrud, a fost plasat sub control judiciar.In noaptea de duminica spre luni, barbatul a provocat un scandal, intr-un local public aflat in orasul Abrud, iar in timpul scandalului, acesta a agresat alti doi barbati aflati in acel moment in local.La data de 21 august 2023, un barbat de 30 de ani, din Abrud, judetul Alba, cercetat pentru infractiunile de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente, a fost retinut de politistii din ... citeste toata stirea