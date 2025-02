Barbat din Abrud ratacit si salvat de politistii din Geoagiu. Era la un pas de a suferi un soc hipotermic

Barbat din Abrud de 35 de ani ratacit si salvat de politistii din Geoagiu. Era la un pas de a suferi un soc hipotermic.Un barbat in varsta de 35 de ani, din orasul Abrud, a fost salvat noaptea trecuta de politistii Statiunii Geoagiu, dupa ce a fost gasit pe raza satului Gelmar, in jurul orei 01:30, in pericol de a suferi un soc hipotermic (temperatura fiind negativa), potrivit IPJ Hunedoara.Echipajul de interventia care patrula in zona a observat ca barbatul se deplasa pe jos si parea ... citește toată știrea