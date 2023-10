Un barbat in varsta de 53 de ani, din orasul Abrud, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de furt.Barbatul este invinuit ca, a sustras suma de 2.000 lei, de un varstnic din Abrud, in timp ce batranul se afla pe o strada din oras.La data de 3 octombrie 2023, politistii din Abrud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 53 de ani, din Abrud, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.In sarcina ... citeste toata stirea