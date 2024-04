Barbat din Aiud, prins la pescuit in perioada de prohibitie. Politistii i-au deschis dosar penal

Un barbat din Aiud a fost prins la pescuit in perioada de prohibitie. Politistii i-au deschis dosar penal. Acesta a fost identificat in valea Inzelului.Potrivit IPJ Alba, luni, 15 aprilie, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au depistat un barbat de 67 de ani, din Aiud, in timp ce pescuia in Valea Inzelului. Din 9 aprilie, pescuitul prin orice metoda, in perioada de prohibitie, este interzisa.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de "pescuit prin orice metode ... citește toată știrea