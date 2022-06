Barbat din Aiud, retinut de politisti, dupa ce a facut scandal intr-un bar din municipiu

Un barbat in varsta de 30 ani din Aiud, a fost retinut de politisti, dupa ce duminica, a facut scandal intr-un bar din municipiu.In timpul scandalului, barbatul este acuzat ca a lovit o alta persoana, aflata in acel moment in local.La data de 14 iunie 2022, politistii din Aiud au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 30 de ani, din municipiu, care este cercetat pentru tulburarea ordinii si linistii publice si ... citeste toata stirea