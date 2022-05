Barbat din Aiud, retinut de politisti, dupa ce a fost prins la volan, cu o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un barbat din Aiud, a fost retinut joi, de politistii din municipiu, dupa ce acesta a fost depistat de oamenii legii, conducand un autoturism, afland - se sub influenta bauturilor alcoolice.In momentul, soferul a fost oprit de catre politisti, barbatul avea o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data 12 mai 2022, politistii rutieri din Aiud luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 55 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru conducere sub influenta ... citeste toata stirea