Un barbat din Alba, este cercetat de catre politistii din municipiu, pentru infractiunea de furt.Barbatul este acuzat ca ar fi sustras un telefon mobil in valoare de 1200 lei, aflat in sediul unei asociatii.La data de 14 iunie 2022, in jurul orei 17,30, un barbat de 50 de ani, din Alba Iulia, a sesizat prin 112, faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil, in valoare de 1.200 de lei, din incinta ... citeste toata stirea