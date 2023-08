Un barbat in varsta de 47 de ani din judetul Alba, a fost retinut miercuri, de catre politistii din municipiul Timisoara.Marti seara, barbatul a intrat peste o femeie in varsta de 77 de ani, care locuia intr-un bloc de locuinte din cartierul Calea Sagului din Timisoara, lovind-o pe acesta cu o caramida in cap, in holul locuintei, iar apoi a injunghiat-o in piept.Potrivit OpiniaTimisoarei, la un moment dat, femeia a reusit sa intredeschida usa apartamentului dinspre casa scarii si a strigat: ... citeste toata stirea