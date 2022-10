Barbat din Alba, cercetat penal dupa ce si-a amenintat sotia cu moartea. Ce s-a intamplat

Un barbat din comuna Unirea este cercetat penal dupa ce si-ar fi amenintat sotia cu moartea. Politistii au emis si ordin de protectie.Potrivit IPJ Alba, duminica, 16 octombrie, in jurul orei 11,00, in urma unui apel prin 112, politistii Postului de Politie Unirea au intervenit la o locuinta din localitatea Unirea, loc din care o femeie a sesizat un scandal in familie.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat in varsta ... citeste toata stirea