Barbat din Alba Iulia, decedat pe o strada din municipiu

Un barbat, in varsta de 70 ani, si-a pierdut viata, sambata dimineata, dupa ce acestuia i s-a facut rau pe o strada din Alba Iulia.Echipajul medical sosit la fata locului, nu i s-a mai putut salva viata barbatului.Potrivit IPJ Alba, In dimineata zilei 14 mai 2022, in urma unui apel prin 112, politistii din Alba Iulia s-au deplasat pe o strada din municipiu, de unde a fost semnalat faptul ca o persoana de sex masculin este cazuta si inconstienta.O ... citeste toata stirea