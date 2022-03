Barbat din Alba Iulia, plasat sub control judiciar, dupa ce a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice

Un barbat de 66 de ani, din Alba Iulia, a fost retinut si apoi pus sub control judiciar dupa ce a condus un autoturism. sub influenta bauturilor alcoolice.Acesta a fost depistat in trafic cu o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 21 martie 2021, barbatul de 66 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influenta alcoolului, a fost retinut de politistii rutieri din Alba Iulia si prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Fata de acesta, ... citeste toata stirea