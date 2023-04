Politistii din Alba au retinut marti, un barbat in varsta de 35 de ani din municipiu, pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere si violare de domiciliu.Barbatul este acuzat ca a produs un scandal, in casa unui cunoscut la care se afla in acel moment in vizita.La data de 18 aprilie 2023, politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 35 de ani, din Alba ... citeste toata stirea