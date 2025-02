Barbat din Alba Iulia, retinut dupa ce si-a agresat sotia si a sfidat ordinul de protectie emis de politie

La data de 19 februarie 2025, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizati de o femeie de 43 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni.Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit ca, in seara zilei de 18 februarie 2025, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla impreuna cu sotul sau, la locuinta comuna din Alba Iulia, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unor discutii contradictorii, femeia ar fi fost agresata ... citește toată știrea