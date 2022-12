Politistii din Alba au retinut miercuri, un barbat care s-a comportat indecent in fata personalului unui magazin din municipiu.Acesta a fost prins furand mai multe produse din magazin, moment in care barbatul si-a dat pantalonii joi in fata vanzatoarelor.La data de 14 decembrie 2022, politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 48 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de ... citeste toata stirea