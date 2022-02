Barbat din Alba, retinut dupa ce a baut bine si a provocat un accident rutier

Politistii rutieri din Alba, au retinut duminica, un barbat din municipiu, care a fost implicat intr -un accident rutier pe o strada din localitate, aflandu-se in stare de ebrietate.La data 6 ianuarie 2022, in jurul orei 16.30, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe strada Vasile Goldis, din municipiu, pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale.Un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un ... citeste toata stirea