Un barbat din Alba a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins in flagrant de catre procurorii DIIICOT Alba Iulia, in momentul in care se pregatea sa ridice un colet plin in care se aflau droguri.La data de 09.05.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic international ... citeste toata stirea