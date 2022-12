Barbat din Calnic, retinut de politisti pentru violenta in familie. Si-a agresat iubita pe fondul consumului de alcool

Un barbat in varsta de 32 ani din comuna Calnic, a fost vineri, retinut pentru 24 de ore de catre politisti pentru violenta in familie.Barbatul este invinuit ca si-a lovit iubita, pe fondul consumului de alcool si a unor discutii in contradictoriu.La data de 9 decembrie 2022, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 38 de ani, din comuna Calnic, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin.Din primele cercetari efectuat de politistii deplasati la ... citeste toata stirea