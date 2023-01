Barbat din Campeni, retinut de politisti pentru violenta in familie. Si-a agresat nevasta si a distrus mai multe lucruri din locuinta

Un barbat in varsta de 42 ani din orasul Campeni, a fost marti, retinut pentru 24 de ore de catre politisti pentru violenta in familie.Barbatul este invinuit ca pe fondul consumului de alcool, si-a agresat nevasta, iar apoi, a distrus mai multe bunuri din locuinta.La data de 3 ianuarie 2022, in jurul orei 22,00, o femeie de 34 de ani, din Campeni, a sesizat, prin 112, Politia Orasului Campeni, cu privire la faptul ca partenerul sau se manifesta violent.Din ... citeste toata stirea