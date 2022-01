Barbat din Ciuruleasa, prins in flagrant in timp ce taia fara drept, mai multi arbori

Un barbat in varsta de 52 de ani, din comuna Ciruleasa, a fost vineri, prins in flagrant de catre politistii din localitate, in timp ce taia mai multi arbori, dintr - o padure din fondul forestier national.La data de 14 ianuarie 2022, politistii Postului de Politie Ciuruleasa au depistat, in flagrant delict, un barbat de 52 de ani, din comuna Ciruleasa, in timp ce taia, fara drept, arbori, din padurea care face parte din fondul ... citeste toata stirea