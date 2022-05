Barbat din Craciunelu de Jos, depistat la pescuit ilegal pe Tarnava Mare. S-a ales cu dosar penal pentru braconaj piscicol

Un barbat in varsta de 56 ani din Craciunelul de Jos, este cercetat de politistii din Blaj, pentru braconaj piscicol, dupa ce a fost prins pescuind ilegal pe raul Tarnava Mare.Politistii din Blaj au depistat un barbat care a incalcat dispozitiile legale privind pescuitul. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reaminteste ca ne aflam in perioada de prohibitie, care mai dureaza pana in 7 iunie, inclusiv.Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba continua actiunile pentru prevenirea si ... citeste toata stirea