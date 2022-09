Barbat din Cugir, cercetat pentru furt. A sustras motorina dintr-un camion parcat in Vinerea

Politistii din orasul Cugir, au identificat autorul unui furt comis in luna august, in localitatea Vinerea.Autorul este un tanar din Cugir, care este acuzat ca a sustras 80 de litri de motorina, din rezervorul unui camion parcat pe o strada in localitatea Vinerea.La data de 19 septembrie 2022, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au identificat un tanar de 20 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de savarsirea unei infractiuni de furt, fapta in ... citeste toata stirea