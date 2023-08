Un barbat in varsta de 69 de ani, din orasul Cugir, dat disparut de familie de mai multa vreme, a fost gasit decedat, in cursul zilei de vineri, in incinta Parcului Industrial din localitate.La data de 18 august 2023, politistii din Cugir au fost sesizati, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in incinta Parcului Industrial Cugir, se afla o persoana decedata, in stare avansata de putrefactie.Din primele cercetari ... citeste toata stirea